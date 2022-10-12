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Общество12 октября 2022 7:21

В Александрове фельдшеру, занимавшемуся подделками сертификатов от Covid-19, дали условный срок

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александровский городской суд Владимирской области вынес приговор фельдшеру Арсаковской врачебной амбулатории. Его признали виновным в получении взятки, подделке и сбыте сертификатов от СОVID-19.

На суде было установлено, что с мая по август 2021 года медик оформлял сертификаты о вакцинации против COVID-19 лицам, которые прививку не делали. После того, как сведения о введении вакцины отображались в личных кабинетах граждан на портале Госуслуг, он получал от них деньги.

Фельдшера в итоге приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей. При постановлении приговора судом учтены данные о личности подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие наказание виновного: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, положительные характеристики, явки с повинной, а также активное способствование расследованию преступлений. Приговор в законную силу не вступил.