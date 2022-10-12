Во Владимирской области 12 октября 2022 года коронавирус выявили у 247 человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 октября 2022 года лабораторно подтверждено 247 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 89 сл. в г.Владимире, 46 сл. в Ковровском, 2 сл. в Петушинском, 5 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Александровском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 43 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в г. Радужный, 10 сл. в Киржачском, 14 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 12 сл. в Вязниковском, 3 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174838 случаев заболевания (48499 сл. в г. Владимире, 18943 сл. в Муромском, 20568 сл. в Ковровском, 6250 сл. в Петушинском, 8484 сл. в Кольчугинском, 10807 сл. в Александровском, 7141 сл. в Юрьев-Польском, 15403 сл. в Гусь-Хрустальном, 1708 сл. в Судогодском, 3526 сл. в Собинском, 1886 сл. в г. Радужный, 5703 сл. в Киржачском, 3975 сл. в Камешковском, 3217 сл. в Гороховецком, 4480 сл. в Меленковском, 5910 сл. в Вязниковском, 6073 сл. в Суздальском, 2265 сл. в Селивановском).