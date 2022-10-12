В Собинском районе начальник отделения почты присвоил 300 тысяч рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, бывшего начальника отделения почтовой связи Лакинск-1 суд признал виновным в совершении присвоения с использованием служебного положения.

Собинским городским судом установлено, что сотрудник почтамта с апреля по сентябрь 2020 года систематически присваивал вверенные деньги, забрав себе 308 тысяч рублей. При этом в ходе расследования он возместил лишь 16 тысяч из этой суммы.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск в интересах Российской Федерации, требуя от мужчины полностью возместить оставшиеся 292 тысячи рублей.

Иск удовлетворен, решение вступило в законную силу. Фактические его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.