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Происшествия12 октября 2022 6:21

В Кольчугинском районе в результате крупного пожара сгорел дом на две квартиры

Происшествие случилось в шестом часу вечера 11 октября в поселке Большевик
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в поселке Большевик на улице Спортивная, 8, поступил диспетчерам Центрального пункта пожарной связи Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона в 17.30. Тут же на место были направлены девять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Когда подразделения прибыли на место, двухквартирный дом горел открытым пламенем. Оказалось, что вызов был сделан слишком поздно.

В результате пожарным удалось локализовать и потушить на площади 200 квадратных метров, дом сгорел практически полностью. К счастью, никто из людей во время пожара не погиб и не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.