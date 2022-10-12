В Кольчугинском районе в результате крупного пожара сгорел дом на две квартиры

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сигнал о пожаре в поселке Большевик на улице Спортивная, 8, поступил диспетчерам Центрального пункта пожарной связи Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона в 17.30. Тут же на место были направлены девять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Когда подразделения прибыли на место, двухквартирный дом горел открытым пламенем. Оказалось, что вызов был сделан слишком поздно.

В результате пожарным удалось локализовать и потушить на площади 200 квадратных метров, дом сгорел практически полностью. К счастью, никто из людей во время пожара не погиб и не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.