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Происшествия12 октября 2022 5:53

Бывшей воспитательнице из Карабаново дали пять лет за производство нарктиков

Свою вину женщина признала полностью
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александровский городской суд вынес приговор в отношении жительницы Карабаново, которая работала воспитателем в детском саду. Она признана виновной в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной группой.

Установлено, что с апреля по май прошлого года женщина фиксировала технологический процесс производства наркотиков в тетради и вела учет химических средств, убирала помещения, обеспечивала бытовые нужды, предоставляла свои банковские счета для получения денежных средств.

При постановлении приговора судом учтены данные о личности подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание виновной, которая свою вину признала полностью, заключила с органами предварительного расследования досудебное соглашение, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.