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Общество11 октября 2022 13:31

Муниципалитетам Владимирской области выделили 9 миллионов рублей на реализацию наказов избирателей

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Жители 27 муниципальных образований Владимирской области собрали с помощью пожертвований 8 миллионов 967 тысяч рублей на выполнение своих наказов.

По областному закону об инициативах граждан, если население собирает на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов 50 процентов от положенной суммы, то ровно такая же сумма выделяется из областного бюджета. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев.

«Необходимо внимательно относиться к инициативам, которые идут от самих жителей. Люди лучше нас знают первоочередные потребности тех населённых пунктов, где они живут, и главное – готовы участвовать в их развитии. Нужно поддерживать эту активную гражданскую позицию, это стремление сделать свою малую родину комфортнее и красивее. Поэтому программу «50 на 50» будем продолжать и дальше», − отметил Александр Авдеев.

Ознакомиться со списком того, на что пойдут 9 миллионов рублей можно здесь.