Во Владимире 15 октября перекроют центр из-за всероссийского дня ходьбы

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как сообщает администрация города Владимира, на время проведения «Всероссийского дня ходьбы» 15 октября с 11.00 до 14.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.
Транспорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.
Что касается общественного транспорта, то он тоже изменит движение. Троллейбусы проследуют так:
№ 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - проспект Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».
№ 2 - движение приостанавливается.
№ 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - проспект Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.
№ 7 - проспект Ленина - ул.Чайковского - проспект Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.
№ 8 - движение приостанавливается.
Автобусы будут ехать так:
№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.
№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».
№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.
№ 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.
№ 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».
№ 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».
Остальные маршруты проследуют без изменений. Водителям следует заранее искать пути объезда.