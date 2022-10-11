Во Владимире 15 октября перекроют центр из-за всероссийского дня ходьбы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает администрация города Владимира, на время проведения «Всероссийского дня ходьбы» 15 октября с 11.00 до 14.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улицам Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Транспорт направят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Что касается общественного транспорта, то он тоже изменит движение. Троллейбусы проследуют так:

№ 1 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - проспект Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».

№ 2 - движение приостанавливается.

№ 5 - ул.Фатьянова - ул.Чайковского - проспект Строителей - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.

№ 7 - проспект Ленина - ул.Чайковского - проспект Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.

№ 8 - движение приостанавливается.

Автобусы будут ехать так:

№№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 будут направлены в объезд по улицам Дзержинского, Октябрьский пр-кт, Лыбедская магистраль.

№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

№ 16С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «ул. Муромская» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок.

№ 28 на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул. Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».

№ 33С на участке от остановки «Студеная гора» до остановки «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».

Остальные маршруты проследуют без изменений. Водителям следует заранее искать пути объезда.