Во Владимирской области за сговор на торгах по охране мостов ЧОПы заплатят миллионные штрафы

Мост через Оку в Муроме Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление федеральной антимонопольной службы Владимирской области, руководителем ведомства были рассмотрены дела об административных правонарушенях, возбужденные в отношении частной охранной организации «Беркут Профи» и ЧОП «Тайфун». Им вменялось заключение ограничивающего конкуренцию соглашения с участниками торгов.

Торги проводились минувшим летом департаментом имущественных и земельных отношений Владимирской области в интересах регионального Управления автомобильных дорог региона, являвшегося заказчиком.

В ходе торгов предстояло выбрать организацию, которая взяла бы под охрану мост через Оку в Муроме, путепровод через железную дорогу Москва — Нижний Новгород на автотрассе «Собинка-Лакинск-Ставрово», мост через Нерль на трассе «Камешково-Ляховицы — Суздаль» и путепровод через железную дорогу Орехово-Зуево — Александров на шоссе «Дубки — Киржач».

Стоимость контракта была определена почти в 28 миллионов рублей, но в результате торгов ее снизили до 17,5 миллионов. Однако в действиях участников торгов был усмотрен картельный сговор.

Владимирское УФАС установило, что охранные предприятия «Беркут Профи», ЧОП «Тайфун» и ООО «Макс Дорстрой-ТБ» заключили соглашение, согласно которому цена на торгах будет снижена, а победителем станет «Макс Дорстрой-ТБ».

В результате рассмотрения дел «Беркут Профи» признали виновным и оштрафовали по соответствующей статье КоАП России. Сумма штрафа составила 1 миллион 300 тысяч 600 рублей. Аналогичное решение вынесено в отношении «Тайфуна», который оштрафован на 3 миллиона 466 тысяч 960 рублей.