В Гусь-Хрустальном районе задержана хозяйка «резиновой квартиры»

. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции полиции Гусь-Хрустального района обнаружили факты фиктивной постановки на учет иностранцев.

Преступление инкриминируется 33-летней местной жительнице. По версии следствия, гусевчанка зарегистрировала у себя дома 11 иностранных мигрантов, а ее 33 человека поставила на учет в принадлежащем ей жилом доме.

При этом хозяйка даже пыталась создать видимость, что иностранцы действительно живут по этим адресам, но полицейские убедились в обратном. Следствие установило, что о возможности незаконно оформить пребывание в России мигранты узнавали друг от друга. В каждом случае они передавали хозяйке квартир деньги.

Расследование уголовного дела по факту фиктивной регистрации иностранцев продолжается.