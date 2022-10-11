В Кольчугино прокуроры обнаружили нарушения содержания жилого дома

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки управкомпании ООО «ЖЭУ №3» прокуроры совместно с инспекцией государственного жилищного надзора региона посетили дом №2 по улице 5 Линия Ленинского поселка.

Здесь обнаружились нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме. Так, отмостка имеет трещины и сколы, частично проросла травой, а по периметру дома повреждены штукатурка и слои краски.

Нарекания вызвало и состояние подвала, где складировался бытовой и строительный мусор, а на трубопроводах частично отсутствовала изоляция.

По данному факту управляющей компании внесено представление. Фактическое устранение нарушений находится на контроле Кольчугинской межрайонной прокуратуры.