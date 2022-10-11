В Петушинском районе задержан подозреваемый в сбыте наркотиков

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, оперативниками отдела полиции по Петушинскому району был задержан 32-летний местный житель, который подозревается в причастности к сбыту наркотиков.

По версии следствия, мужчина приобрел запрещенное вещество массой 1,4 грамма через интернет, после чего продал и передал его другому человеку. Однако тот человек действовал в рамках оперативных мероприятий, так что после сделки продавца задержали.

По факту сбыта наркотика в крупном размере следователями возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.