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Общество11 октября 2022 9:09

Во Владимирской области зафиксировано 1128 нарушений обращения с оружием

Таковы результаты работы подразделений Росгвардии региона за 9 месяцев
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в текущем году сотрудниками отделов лицензионно-разрешительной работы было проведено около 27 тысяч проверок владельцев оружия, что составляет более 96 процентов от общего числа имеющих такое разрешение.

В ходе проверок выявлено 1128 нарушений требований в области оборота оружия, по всем фактам составлены административные протоколы. Также по результатам проверок за разнообразные нарушения было аннулировано 137 разрешений, изъято 1476 единиц гражданского оружия и порядка 12 тысяч боеприпасов.

Помимо прочего, в 19 случаях были возбуждены уголовные дела, из незаконного оборота росгвардейцы изъяли девять единиц оружия и 945 патронов.