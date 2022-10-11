Во Владимирской области зафиксировано 1128 нарушений обращения с оружием

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в текущем году сотрудниками отделов лицензионно-разрешительной работы было проведено около 27 тысяч проверок владельцев оружия, что составляет более 96 процентов от общего числа имеющих такое разрешение.

В ходе проверок выявлено 1128 нарушений требований в области оборота оружия, по всем фактам составлены административные протоколы. Также по результатам проверок за разнообразные нарушения было аннулировано 137 разрешений, изъято 1476 единиц гражданского оружия и порядка 12 тысяч боеприпасов.

Помимо прочего, в 19 случаях были возбуждены уголовные дела, из незаконного оборота росгвардейцы изъяли девять единиц оружия и 945 патронов.