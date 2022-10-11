В Петушинском районе на трассе М-7 столкнулись два большегруза

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.10 на 107 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 42-летний водитель грузовой машины «МАН» совершил столкновение с двигавшимся впереди большегрузом «Вольво», которым управлял мужчина 1971 года рождения.

В результате удара водителя первого большегруза зажало в кабине, извлекать его пришлось прибывшим на место ДТП сотрудникам регионального ГУ МЧС. Пострадавшего передали бригаде «скорой помощи», которая госпитализировала мужчину с травмами.

По факту ДТП в ГИБДД проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.