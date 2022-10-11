В Гусь-Хрустальном семья из шести человек живет в разрушающемся доме

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку по обращению местной жительницы, которая вместе с пятью членами семьи живет в многоквартирном доме на улице Рудницкой.
Дом признан аварийным, причем срок расселения граждан определен до 31 декабря 2030 года. Однако эксперты специализированной организации, проверившие техническое состояние здания, пришли к выводу о его износе на 74,6 процента. Таким образом, жить в нем стало опасно, а срок расселения не разумен.
С учетом этого, прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с иском к горадминистрации, потребовав переселить семью в новое благоустроенное жилье.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, фактические исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.