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Общество11 октября 2022 8:16

В Гусь-Хрустальном семья из шести человек живет в разрушающемся доме

Нарушение вскрылось в ходе проведенной прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального провело проверку по обращению местной жительницы, которая вместе с пятью членами семьи живет в многоквартирном доме на улице Рудницкой.

Дом признан аварийным, причем срок расселения граждан определен до 31 декабря 2030 года. Однако эксперты специализированной организации, проверившие техническое состояние здания, пришли к выводу о его износе на 74,6 процента. Таким образом, жить в нем стало опасно, а срок расселения не разумен.

С учетом этого, прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с иском к горадминистрации, потребовав переселить семью в новое благоустроенное жилье.

Суд требования прокуратуры удовлетворил, фактические исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.