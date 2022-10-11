Во Владимирской области изъяли 1476 единиц оружия

фото пресс-службы регионального управления Росгвардии

Подразделения лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами провели около 27 тысяч проверок владельцев оружия (96,77% от общего числа владельцев).

В ходе проведенных проверок выявлено 1128 нарушений требований административного законодательства в области оборота оружия и составлено 1128 административных протоколов. Кроме того, за различные нарушения аннулировано 137 разрешительных документов, изъято 1476 единиц гражданского оружия и около 12 тысяч штук боеприпасов.

Также, выявлено 19 фактов, указывающих на наличие признаков состава преступлений, возбуждено 19 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 9 единиц оружия и 945 шт. патронов.