В Петушках местный житель переделывал и собирал огнестрельное оружие

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, в гараже у молодого человека, подозреваемого в переделке и изготовлении огнестрельного оружия, был обнаружен и изъят мини-арсенал.

Среди изъятого оказались карабин «Сайга 410» с признаками переделки, переделанный из охолощенного в огнестрельный пистолет ПМ, оружие 16 калибра, а также более 250 патронов и две банки с порохом общей массой более 600 граммов. Тут же нашлись оборудование для переделки и части огнестрельного оружия.

На основании переданных материалов ФСБ следователи полиции возбудили уголовное дело, которое на днях рассмотрел Петушинский районный суд. С учетом всех обстоятельств, молодой человек был признан виновным. Его приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.