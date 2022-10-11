Во Владимире подсветят 12 пешеходных переходов

фото с сайта городской администрации

Во Владимире - 470 пешеходных переходов, 92 из них находят возле детских садов и школ. Многие не регулируются светофорами. Но скоро некоторые нерегулируемые пешеходные переходы станут безопасными.

Над проезжей частью повесят лампочки и дополнительные знаки, предупреждающие автомобилистов о приближении к объекту. По обеим сторонам от проезжей части поставят стальные Г образные опоры. Всего 24 штуки, их хватит на 12 переходов. Повесят 26 светодиодных светильников. Стоит проект 3,4 миллиона рублей, контракт на эту сумму уже размещен на портале госзакупок. Средства выделят из регионального бюджета.