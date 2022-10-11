Во Владимирской области 11 октября коронавирус подтвержден у 283 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 11 октября лабораторно подтверждено 283 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

95 случаев во Владимире, 58 - в Ковровском, 39 - в Гороховецком, 15 - в Собинском, 14 - в Юрьев-Польском, 12 - в Александровском, 10 - в Вязниковском, по 9 заболевших в Петушинском районе и Радужном, 7 - в Суздальском, 6 - в Кольчугинском, 5 - в Камешковском, 4 - в Гусь-Хрустальном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174591 случай заболевания (48410 сл. в г. Владимире, 18943 сл. в Муромском, 20522 сл. в Ковровском, 6248 сл. в Петушинском, 8479 сл. в Кольчугинском, 10798 сл. в Александровском, 7133 сл. в Юрьев-Польском, 15360 сл. в Гусь-Хрустальном, 1708 сл. в Судогодском, 3523 сл. в Собинском, 1884 сл. в г. Радужный, 5693 сл. в Киржачском, 3975 сл. в Камешковском, 3203 сл. в Гороховецком, 4479 сл. в Меленковском, 5898 сл. в Вязниковском, 6070 сл. в Суздальском, 2265 сл. в Селивановском).