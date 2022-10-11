В Петушинском районе завершаются работы по ремонту трассы М-7

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», работы ведутся на участке с 118 по 133 километр федеральной трассы М-7 «Волга» от Петушков до Липны. В настоящее время уже полностью заменена дорожная одежда на общей площади в 298 тысяч квадратных метров, при этом на 14 участках устранены неровности на площади в 2500 квадратных метров.

В октябре ведутся работы по устройству переходно-скоростных полос и установке бортового камня, а также на участках примыкания местных дорог. Также будет заменено 25 километров металлических барьеров и два километра перил. Помимо этого дорожники установят 350 новых знаков и 600 сигнальных столбиков и отремонтируют тротуары.

Сейчас работы завершены на 75 процентов, а окончательно планируется закончить ремонт в декабре текущего года.