Владимирский каменщик стал лучшим в России

. Фото: Александр ГАМОВ

В Казани завершились II Международный строительный чемпионат и всероссийские (финальные) этапы Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в командной и личной номинациях.

В составе каждой из десяти команд за победу боролись лидеры окружных этапов соревнований в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций», «Лучший штукатур» и «Лучший прораб» из 26 городов России – всего 40 человек.

В номинации «Лучший каменщик» победителем стал наш земляк Никита Баташов (ООО «СФ «Монострой», г.Владимир). Он получил нагрудный знак «Лучший по профессии», а также диплом и денежный приз.