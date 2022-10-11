Владимирское предприятие по ремонту сантехники задолжало полтора миллиона по налогам

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В отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира находилось исполнительное производство о взыскании с местной компании, специализирующейся на ремонте сантехнического оборудования и монтаже систем отопления, водоснабжения и канализации, задолженности по налогам в размере 1,5 миллиона рублей.

Судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, а также введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении грузового транспорта, принадлежащего организации.

В результате принятых мер, задолженность была погашена в полном объеме. 1,5 миллиона рублей поступило в счет государства. Также компания оплатила исполнительский сбор в размере более 100 тысяч рублей.