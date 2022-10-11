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Общество11 октября 2022 5:18

Во Владимирской области мобилизованным выплатят сто тысяч рублей

Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Глава региона Александр Авдеев сообщил о выплатах, которые получат мобилизованные в нашем регионе. Каждому из них положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Деньги на карты будут перечислены в течение недели.

- Важно, чтобы наши защитники почувствовали поддержку родной области. Одновременно необходимо, чтобы продолжали чётко и неукоснительно выполняться все другие обязательства региона перед жителями — чтобы не встали стройки, действовали все положенные людям льготы. Продолжаем работу по поддержке семей бойцов — открываем в области специальные центры. Кроме Владимира, они уже появились в Александрове, Гороховце и Киржаче, - сообщил Авдеев.