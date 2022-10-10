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Общество10 октября 2022 14:26

Во Владимире мэрия выставила на торги участок Студеной горы

Предполагается, что он станет частью спортивного кластера, который хотя организовать здесь власти
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Скриншот из приложения "Яндекс.Карты".

Скриншот из приложения "Яндекс.Карты".

Мэрия Владимира опубликовала у себя на сайте информацию о проведении торгов по аренде земельного участка на улице Студеная Гора.

По данным заявки, площадь сдаваемого в аренду земельного участка составляет 10778 квадратных метров. Кадастровый номер: 33:22:011020:501. При этом изначально оповещается, что участок может использоваться только под спортивное наполнение, что указывает на желание властей создать в районе Студеной горы самый настоящий спортивный кластер, так как рядом уже заявлено строительство горнолыжной трассы.

Стоимость аренды данного участка земли оценена в 938 тысяч рублей в год. Сами торги пройдут 10 ноября.