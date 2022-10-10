Во Владимире мэрия выставила на торги участок Студеной горы

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Мэрия Владимира опубликовала у себя на сайте информацию о проведении торгов по аренде земельного участка на улице Студеная Гора.

По данным заявки, площадь сдаваемого в аренду земельного участка составляет 10778 квадратных метров. Кадастровый номер: 33:22:011020:501. При этом изначально оповещается, что участок может использоваться только под спортивное наполнение, что указывает на желание властей создать в районе Студеной горы самый настоящий спортивный кластер, так как рядом уже заявлено строительство горнолыжной трассы.

Стоимость аренды данного участка земли оценена в 938 тысяч рублей в год. Сами торги пройдут 10 ноября.