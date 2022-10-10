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Общество10 октября 2022 14:04

В Вязниках прокуроры требуют закрыть вход в аварийное здание

Дом подлежит сносу, но войти в него может кто угодно
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной надзорным ведомством Вязниковского района проверки установлено, что многоквартирный дом по улице Спортивная, 6, ранее был признан аварийным и подлежащим сносу.

Еще в 2021 году дом полностью расселили, но так и не снесли. Сейчас полуразрушенное здание привлекает бездомных людей и любителей выпивки. Вместе с тем, находиться внутри здания опасно для жизни.

В связи с этим прокуратура обратилась в Вязниковский городской суд с иском, потребовав от властей снести этот дом, а участок привести в нормальное состояние. Требование надзорного ведомства удовлетворено. Исполнение решения контролируется Вязниковской межрайонной прокуратурой.