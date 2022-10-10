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Общество10 октября 2022 13:09

В Собинке женщина-инвалид не смогла получить медицинские изделия

В результате ей пришлось обращаться за помощью в прокуратуру
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района провело проверку, в ходе которой установило, что женщина, являющаяся инвалидом третьей группы, страдает сахарным диабетом второго типа и обеспечивается необходимыми лекарствами и тест-полосками бесплатно по региональной льготе.

В январе и марте текущего года соответствующий рецепт женщине был выписан, но получить тест-полоски и лекарства она не смогла, в связи с чем пришлось покупать их за свой счет.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Собинский городской суд, потребовав от департамента здравоохранения и Собинской районной больницы возместить женщине деньги, потраченные на препараты и медизделия, а также обеспечить ее всеми необходимыми лекарствами и тест-полосками.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил, обратив иск к немедленному исполнению.