В Собинке женщина-инвалид не смогла получить медицинские изделия

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского района провело проверку, в ходе которой установило, что женщина, являющаяся инвалидом третьей группы, страдает сахарным диабетом второго типа и обеспечивается необходимыми лекарствами и тест-полосками бесплатно по региональной льготе.

В январе и марте текущего года соответствующий рецепт женщине был выписан, но получить тест-полоски и лекарства она не смогла, в связи с чем пришлось покупать их за свой счет.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Собинский городской суд, потребовав от департамента здравоохранения и Собинской районной больницы возместить женщине деньги, потраченные на препараты и медизделия, а также обеспечить ее всеми необходимыми лекарствами и тест-полосками.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил, обратив иск к немедленному исполнению.