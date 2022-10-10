Владимирская область направила древесину и картон в Сингапур и Филиппины

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, с 30 сентября по 6 октября текущего года под контролем специалистов ведомства из Владимирской области на экспорт были направлены 282 кубометра пилометариалов, 28979 различных изделий из древесины, 5642 коробки из гофрокартона, а также более 71 тонны древесно-топливных гранул, чесаного лена, муки, различных круп и смесей.

Вся эта продукция направилась в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизию, а также в Турцию, Филиппины и Сингапур. Специалисты Россельхознадзора проверили товары на отсутствие насекомых-вредителей и оформили 54 фитосанитарных сертификата. Каких-либо нарушений не зафиксировано.