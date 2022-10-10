Во Владимирской области не хватает порядка 400 педагогов

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В конце прошлого учебного года в школы и колледжи Владимирской области не хватало 840 педагогов. Но к 1 сентября больше половины вакансий удалось закрыть, поскольку в учебные заведения трудоустроились выпускники колледжей и вузов, приехали специалисты из других регионов. Всего в этом году пришли 285 молодых специалиста. Это больше, чем в прошлом году.

Директор департамента образования Светлана Болтунова в эфире телеканала "Губерния-33" рассказала, что на каждого учителя приходится по 1,8 ставки.

- Задача руководства образовательной организации — обеспечить ведение всех предметов со стопроцентной гарантией. С этой задачей мы справляемся за счет привлечения совместителей и увеличения нагрузки на педагогов. Эта тема актуальна, прежде всего, для городов. Мы стараемся предпринимать все возможные меры, чтобы сначала привлечь педагога, а потом удержать его в профессии, - подчеркнула Светлана Болтунова.

Сейчас в шести регионах страны идет эксперимент, отрабатывается новая модель оплаты труда. Однако наш регион не вошел в список.