Губернатор Владимирской области получил напутствия от Президента России

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с другими главами регионов 10 октября общался в режиме селекторного совещания с Президентом России Владимиром Путиным. А позже сообщил о своих впечатлениях в телеграм-канале.

"Он поздравил нас с вступлением в должность и дал установки продолжать помогать подшефным территориям в Донбассе, держать под личным контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и помощь семьям мобилизованных и обеспечить полноценное функционирование региональных экономик в условиях санкций. И, конечно, постоянно получать обратную связь от жителей. По всем этим блокам ведём ежедневную системную работу", написал Авдеев.

Помимо этого Александр Авдеев поблагодарил жителей региона и сообщил, что "Владимирская область выполнит все поставленные Президентом задачи".