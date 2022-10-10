В Вязниках директор магазина не выплачивал уволенным работникам зарплату

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что трое сотрудников местного магазина работали без заключения трудовых договоров.

При этом после увольнения ни один из этих людей не смог получить зарплату, и в итоге общая сумма долга составила 70 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура внесла директору магазина представление, после чего весь долг был немедленно погашен, также бывшим сотрудникам выплачена неустойка.

Руководителя торговой точки привлекли к административной ответственности за уклонение от оформления трудового договора, а также за невыплату вовремя заработной платы. По итогам рассмотрения дел ему назначены штрафы.