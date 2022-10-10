Во владимирском "Музее природы" откроется выставка, посвященная уткам

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С 12 октября по 27 ноября в Музее природы пройдет выставка «Гуси-лебеди». Она посвящена представителям семейства утиных. Вы удивитесь, насколько разнообразно это семейство пернатых – от миниатюрного африканского карликового гуся, который не больше голубя, до внушительного лебедя-шипуна весом более 20 кг. На выставке будет представлено 16 экспонатов из коллекции «Зоологические материалы» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Все утиные обладают своими интересными особенностями. Например, многие из них моногамны – недаром возник фразеологизм «лебединая верность». Кстати, свою территорию во время гнездования лебеди охраняют даже от человека. Зато черноголовая утка подкидывает яйца в другие гнёзда – как кукушка. Правда птенцы от этого не страдают - для утиных вообще характерно обилие «приёмышей» в выводках. Более того, разные виды часто смешиваются – так появляются новые виды. Например, пекинская утка.

Издревле утиные являлись объектом охоты, источником мяса, пера и пуха – помогали выживать людям в сложных природных условиях. Северные народы, к примеру, из кожи лебедей и уток шили себе традиционную одежду. А некоторые народы Азии и Америки заготавливали (засаливали, коптили) уток и гусей на всю зиму – водоплавающая птица была объектом промысловой, массовой охоты.

Утки, кряквы, лебеди-шипуны, чирки и многие другие птицы семейства утиных ждут посетителей по адресу: Владимир, ул. Мира, д.19.