Владимирские аграрии стали лучшими в России

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5 – 8 октября в подмосковном парке «Патриот» проходила агропромышленная выставка "Золотая осень". Российские регионы, ведущие компании отрасли, сотни производителей со всей страны представили достижения в области растениеводства, животноводства и пищевого производства, новейшие образцы сельскохозяйственной техники.

«Владимирскую область в этом году представляли АО «Леднево» Юрьев-Польского района, АО племзавод «Илькино» Меленковского района и Государственная заводская конюшня им. В.И. Фомина, которые привезли на выставку своих лучших сельскохозяйственных животных. Блестящий результат: все три участника отмечены золотыми медалями выставки «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства», – сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

В рамках «Золотой осени» были подведены итоги ряда отраслевых конкурсов. В конкурсе лучших проектов по благоустройству сельских территорий у наших земляков – две медали. Золотую медаль заслужил проект по созданию и обустройству зоны отдыха по береговой линии пруда в селе Рождествено Собинского района, а бронзовую – проект по созданию и обустройству сквера в пос. Красный Маяк Ковровского района.