Владимирские спортсмены завоевали шесть медалей на Кубке России по пулевой стрельбе

фото департамента физкультуры и спорта

В Иваново с 6 по 10 октября проходил шестой этап Кубка России по пулевой стрельбе из пневматического оружия. За награды боролись 126 спортсменов из 15 регионов страны. В копилке сборной Владимирской области шесть медалей.

Павел Дмитриев стал серебряным призёром в олимпийской дисциплине стрельба из пневматической винтовки - 60 зачётных выстрелов, расстояние 10 метров, Эвелина Синяева стала серебряным призёром, а в заключительный день соревнований ребята завоевали бронзовые медали в соревнованиях пар в стрельбе из пневматической винтовки. При этом надо сказать что они одни из самых молодых участников турнира.

В стрельбе из пневматического пистолета среди женщин первое место в упорной финальной борьбе заняла Анна Баранова, а в соревнованиях пар в стрельбе из пневматического пистолета нашим спортсменам достались еще две медали: Сергей Глаженков и Анна Баранова стали вторыми, третье место у Константина Шепеты и Анастасии Новиковой.

Всего должно пройти 7 этапов Кубка России, затем 50 лучших спортсменов страны по их итогам встретятся на финале в Ижевске.