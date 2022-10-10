В Муроме в столкновении четырех машин пострадали два человека

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, ДТП с участием четырех автомобилей случилось на перекрестке улиц Гоголева и Пионерской в 10.55.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 59-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Субару Импреза», выезжая на главную дорогу, не уступила «Ладе Веста» под управлением 40-летнего водителя.

В результате удара «Субару» врезался в стоящую «Ладу» одиннадцатой модели под управлением мужчины 1982 года рождения, остановившегося перед перекрестком. От удара «одиннадцатую» отбросила на стоящий прямо за ним кроссовер «Тойота Раф-4», которым управлял водитель 1961 года рождения.

В результате столкновения травмы получили пассажиры «Лады Веста» 1988 и 2013 годов рождения. К счастью, травмы оказались не сильными — прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» оказали им медпомощь на месте и отпустили домой.

По факту аварии в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.