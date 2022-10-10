В Судогодском районе нашли пропавшего грибника

фото со страницы отряда "ЛизаАлерт" во Владимирской области

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" рассказали историю спасения еще одного заблудившегося грибника. Им оказался 65-летний житель деревни Бараки Геннадий Сергеевич. 7 октября он ушел за грибами и к вечеру домой не вернулся.

Заявка к волонтерам поступила в 21.00. Супруга мужчины рассказала, что он - бывший охотник с определенными навыками выживания (например, может соорудить лежанку из природных материалов), однако есть проблемы с давлением.

«Ночами в наших лесах в октябре сыро и очень холодно. А Геннадий Сергеевич был одет недостаточно тепло — плюс ему могла потребоваться медицинская помощь, поэтому, конечно, было принято решение об активном выезде. На «алерт» в рабочем чате откликнулись 9 добровольцев из Владимира, Коврова, Судогодского района, в том числе — трое аттестованных «старших поисковых групп», - рассказала информационный координатор поиска Яна Лебедева.

Во втором часу ночи один из волонтеров услышал чей-то очень далекий голос, причем, по карте впереди была река. Группа других волонтеров находилась как раз в том месте, и вскоре услышала четкий отклик. Это оказался потерявшийся Геннадий Сергеевич. К месту штаба ребята доставили его буквально через 20 минут.