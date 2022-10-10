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Общество10 октября 2022 10:06

В Судогодском районе нашли пропавшего грибника

Искали мужчину 9 волонтеров отряда "ЛизаАлерт" и неравнодушные жители
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы отряда "ЛизаАлерт" во Владимирской области

фото со страницы отряда "ЛизаАлерт" во Владимирской области

Волонтеры отряда "ЛизаАлерт" рассказали историю спасения еще одного заблудившегося грибника. Им оказался 65-летний житель деревни Бараки Геннадий Сергеевич. 7 октября он ушел за грибами и к вечеру домой не вернулся.

Заявка к волонтерам поступила в 21.00. Супруга мужчины рассказала, что он - бывший охотник с определенными навыками выживания (например, может соорудить лежанку из природных материалов), однако есть проблемы с давлением.

«Ночами в наших лесах в октябре сыро и очень холодно. А Геннадий Сергеевич был одет недостаточно тепло — плюс ему могла потребоваться медицинская помощь, поэтому, конечно, было принято решение об активном выезде. На «алерт» в рабочем чате откликнулись 9 добровольцев из Владимира, Коврова, Судогодского района, в том числе — трое аттестованных «старших поисковых групп», - рассказала информационный координатор поиска Яна Лебедева.

Во втором часу ночи один из волонтеров услышал чей-то очень далекий голос, причем, по карте впереди была река. Группа других волонтеров находилась как раз в том месте, и вскоре услышала четкий отклик. Это оказался потерявшийся Геннадий Сергеевич. К месту штаба ребята доставили его буквально через 20 минут.