Прокурор Владимирской области Владислав Малкин может покинуть регион

Владислав Малкин. Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщают наши коллеги из издания «ПроВладимир», прокурор Владимирской области Владислав Малкин, не отработавший в своей должности и года, покидает свой пост.

В областной прокуратуре пока воздержались от комментария по данному поводу, однако и не опровергли эту информацию, пообещав дать конкретику позже.

Наши источники в надзорном ведомстве добавили, что ранее ничего не слышали о том, что Владислав Малкин может покинуть прокуратуру. Собеседник не исключил, что речь может идти о повышении по службе, что происходит в надзорных органах систематически.