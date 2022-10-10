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Общество10 октября 2022 9:55

Прокурор Владимирской области Владислав Малкин может покинуть регион

Информация об этом появилась 10 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
Владислав Малкин. Фото: прокуратура Владимирской области

Владислав Малкин. Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщают наши коллеги из издания «ПроВладимир», прокурор Владимирской области Владислав Малкин, не отработавший в своей должности и года, покидает свой пост.

В областной прокуратуре пока воздержались от комментария по данному поводу, однако и не опровергли эту информацию, пообещав дать конкретику позже.

Наши источники в надзорном ведомстве добавили, что ранее ничего не слышали о том, что Владислав Малкин может покинуть прокуратуру. Собеседник не исключил, что речь может идти о повышении по службе, что происходит в надзорных органах систематически.