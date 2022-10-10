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Происшествия10 октября 2022 8:55

В Судогодском районе нелегальный лесоруб срубил деревья на полмиллиона рублей

Впоследствии он полностью возместил ущерб
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Судом установлено, что в мае-июне текущего года мужчина, не имея разрешительных документов, срубил 14 сосен в 49 квартале на двух выделах Мошокского участкового лесничества, входящего в состав Андреевского лесничества. Таким образом, ущерб составил 540 тысяч рублей.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, полностью возместил ущерб и даже высадил деревья той же породы взамен уничтоженных. С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.