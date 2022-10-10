В Александрове молодой человек обманул четыре финансовые организации

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Александровского района почти одновременно обратились сотрудники четырех кредитных компаний, которые рассказали, что один из их клиентов не оплачивает задолженности.

В ходе работы оперативники вышли на след подозреваемого, которым оказался 24-летний местный житель. По версии следствия, в июне парень пришел получать кредиты и указал ложные сведения о месте работы и размере зарплаты. После задержания молодой человек признался, что деньги ему нужны были для личных целей, и он осознавал, что возвращать их будет сложно. В итоге общая сумма задолженности составила 61 тысячу рублей.

По всем данным фактам дознаватели возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Расследование продолжается.