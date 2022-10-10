Во Владимирской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 22 процента

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 13 116 человек с признаками ОРВИ, среди них 4 741 ребенок. Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен по совокупному населению на 22% и в возрастной группе 15 лет и старше на 101,9%. В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости понизился на 18,7%.

Во Владимире зарегистрировано 4 022 обращения в лечебные учреждения, среди них детей - 1 499 человек. Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению на 8%, в возрастной группе 15 лет и старше на 85,9%. Во всех возрастных группах зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на 39 неделе было проведено 252 исследования, из положительных находок выделены респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы – 84,6%, аденовирусы – 15,4%.