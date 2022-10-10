Владимирцев приглашают на фотовыставку "Магия театра"

Фото Отделение Владимир Банка России

В Областном дворце культуры и искусства с 10 по 30 октября Отделение Владимир Банка России представит выставку «Магия театра». Экспозиция посвящена великим русским композиторам, хореографам, актерам и режиссерам, шедеврам драматических произведений, знаменитым театральным, оперным и балетным постановкам.

Название экспозиции дала монета «Магия театра», выпущенная в 2018 году. На ней художники-медальеры запечатлели образы балета «Щелкунчик» и оперы «Иоланта» — постановок, которые не сходят с мировых сцен уже 130 лет. История выпуска самих же отечественных памятных монет, посвященных театральной тематике, насчитывает более 30 лет. Первая из них была отчеканена еще в 1989 году из мельхиора к 150-летию со дня рождения выдающегося композитора Модеста Мусоргского. С этого времени было выпущено уже более 100 монет на театральную тему.

Владимирцы и гости города увидят увеличенные изображения памятных монет Банка России, что позволит рассмотреть все тонкости рисунка. На монетах изображены портреты русских классиков и сцены из спектаклей с высокой степенью сходства с оригиналами.

«Монеты, о которых рассказывает выставка, выполнены из драгоценных металлов — золота, платины, серебра и палладия — и требуют особых условий хранения. Поэтому знакомство с ними за пределами музейных помещений возможно только в формате фотовыставки. Все фотополотна сопровождаются описанием истории создания рисунка и техническими характеристиками монеты», — пояснила эксперт владимирского отделения Банка России Наталья Верба.

Выставка «Магия театра» будет доступна всем желающим.