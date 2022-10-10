Во Владимирской области 10 октября коронавирус подтвержден у 327 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 октября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

65 заболевших во Владимире, 60 - в Ковровском, 56 - в Гусь-Хрустальном, 30 - в Гороховецком, 22 - в Камешковском, 18 - в Кольчугинском, 17 - в Радужном, 15 - в Меленковском, 14 - в Суздальском, 12 - в Муромском, 5 - в Вязниковском, 4 - в Селивановском, по 3 заболевших в Петушинском и Александровском районах, 2 случая в Юрьев-Польском и 1 - в Киржачском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 174308 случаев заболевания (48315 сл. в г. Владимире, 18943 сл. в Муромском, 20464 сл. в Ковровском, 6239 сл. в Петушинском, 8473 сл. в Кольчугинском, 10786 сл. в Александровском, 7119 сл. в Юрьев-Польском, 15356 сл. в Гусь-Хрустальном, 1708 сл. в Судогодском, 3508 сл. в Собинском, 1875 сл. в г. Радужный, 5693 сл. в Киржачском, 3970 сл. в Камешковском, 3164 сл. в Гороховецком, 4479 сл. в Меленковском, 5888 сл. в Вязниковском, 6063 сл. в Суздальском, 2265 сл. в Селивановском).