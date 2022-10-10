В учебный центр в Коврове отправили квадрокоптеры и одежду и продукты для мобилизованных

фото со страницы Александра Авдеева

В учебный центр в Коврове продолжает поступать гуманитарная помощь. На днях мобилизованным привезли несколько грузовиков с экипировкой и продуктами. В частности, ребята получили: около 1300 пар берцев, 3000 пар перчаток, 1215 наборов личной гигиены, по 1000 матрасов и подушек, ещё 500 спальников, 40 двухъярусных кроватей.

- Заказано ещё несколько сотен кроватей в 2 яруса, одежда, обувь и другое. Как просили меня ребята, ищем для них квадрокоптеры. Есть дефицит, но, надеюсь, 5 штук мы уже в ближайшее время сможем поставить. В связи с вопросами по выданной форме хочу пояснить: одежда, в которую парни одеты сейчас, – на время учебки. Перед отправкой на службу им выдадут другую, а вместе с ней рюкзаки, аптечки, бронежилеты и другие важные вещи, - пояснил губернатор Александр Авдеев.