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Общество10 октября 2022 6:00

В Коврове осужденный пытался дать взятку, чтобы выйти по УДО

Однако это привело к тому, что он только добавил себе срок
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Коврове вынесли приговор по обвинению в даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

Как сообщает Ковровский городской суд, в феврале один из осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, обратился к начальнику отряда с предложением о даче взятки за поддержание в суде его ходатайства об условно-досрочном освобождении и дачу положительной характеристики.

Об этом начальник отряда сообщил сотрудникам оперативного отдела и дал свое согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях. 15 марта осужденный через посредника передал начальнику отряда взятку в сумме 50 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый поддержал заявленное ранее ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, согласившись в полном объеме с предъявленным ему обвинением.

Приговором суда окончательно определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.