В Судогодском районе челябинский дальнобойщик осужден за гибель водителя

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Судогодский районный суд вынес приговор жителю Челябинской области, который обвинялся в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 5 сентября 2021 года уральский дальнобойщик, управлявший большегрузом «Скания», ехал по Южному обходу федеральной трассы М-7 «Волга» и не учел дорожные условия. В результате он не успел затормозить и врезался в «Газель», которая стояла на дороги с включенной аварийной сигнализацией.

К сожалению, в результате столкновения водитель «Газели» скончался на месте ДТП.

С учетом всех обстоятельств, суд признал водителя виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии-поселения. Также его лишили права управления транспортом на срок 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.