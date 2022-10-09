В Кольчугино ликвидирован пожар в магазине стройматериалов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области,в 11.27 диспетчеры Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона получили информацию о возгорании в доме №6 по улице III Интернационала. К месту ЧП выехали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

К моменту приезда первых расчетов внутри торговой точки наблюдался густой дым. Тут же было сформировано одно звено газодымозащитников, которые прошли внутрь, локализовали и ликвидировали пожар на площади 6 квадратных метров. В результате пострадала часть внутренней отделки магазина.

К счастью, никто из людей не пострадал. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.