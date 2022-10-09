Во Владимирской области продолжаются занятия с мобилизованными военнослужащими

Фото: скриншот с видео Минобороны России

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале, на полигоне Западного военного округа во Владимирской области продолжаются занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими и добровольцами.

В главном военном ведомстве страны уточнили, что все прибывшие в воинскую часть военнослужащие проходят собеседование с психологом, оформляют все необходимые документы и получают необходимое вещевое имущество, после чего убывают в учебные подразделения. При этом они не только практикуются по уже имеющимся военным специальностям, но и получают новые навыки.

Военнослужащие на полигоне Владимирской области проходят огневую и тактическую подготовку, восстанавливают навыки обращения с боевой техникой, а также выполняют нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.