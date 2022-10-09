Во Владимирской области за сутки подтверждено 340 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на территории региона за минувшие сутки подтверждено 340 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 84 приходятся на Владимир.

На втором месте в сводке Ковровский район с 65 случаями, на третьем Гусь-Хрустальный район, где заболело еще 47 человек.

В Муромском районе подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом, в Камешковском районе 20, в Гороховецком и Меленковском районах по 18, в Радужном 15, в Кольчугинском районе 13, в Суздальском районе 12, в Петушинском районе семь, в Александровском районе шесть, в Селивановском районе пять, в Юрьев-Польском и Вязниковском районах по четыре, в Собинском районе один случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрирован 173981 случай заражения коронавирусной инфекцией.