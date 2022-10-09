Во Владимирской области ожидается теплая погода с небольшим дождем

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает Владимирский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, днем 9 октября температура воздуха составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, а ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7 -12 метров в секунду. При этом местами днем возможен небольшой дождь.

В ночь на 10 октября температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, в то время как днем прогреется до отметок от +8 до +13 градусов. Ночью и днем возможны дожди, причем ночью подует юго-западный, а днем северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.