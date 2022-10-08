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Общество8 октября 2022 14:01

В Гусь-Хрустальном 14 многодетных семей получили землю без коммуникаций

Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района была проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите многодетных семей.

Выяснилось, что 14 таких семей получили земельные участки под строительство индивидуальных домов. Однако, вопреки закону, земля была передана без подведенного газа и водоотведения.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав от властей подвести необходимые коммуникации к участкам.

Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решения вступили в законную силу.