В Гусь-Хрустальном 14 многодетных семей получили землю без коммуникаций

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гусь-Хрустального района была проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите многодетных семей.
Выяснилось, что 14 таких семей получили земельные участки под строительство индивидуальных домов. Однако, вопреки закону, земля была передана без подведенного газа и водоотведения.
По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд, потребовав от властей подвести необходимые коммуникации к участкам.
Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. Решения вступили в законную силу.