В Гусь-Хрустальном районе два человека пострадали в ДТП на трассе Р-132

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 10.35 на 350 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» произошло столкновение двух легковых машин.

По предварительным данным, водитель «Тойоты РАФ-4», 1956 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил ехавшей по главной легковушке «Шевроле Круз» под управлением мужчины 1987 года рождения.

В результате столкновения пострадали оба водителя, причем одного из них пришлось деблокировать прибывшим на место ДТП сотрудникам ГУ МЧС России по Владимирской области. Оба пострадавших были госпитализированы бригадой «скорой помощи».

В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 16 сотрудников экстренных служб на семи спецмашинах.