Во Владимире открылся турнир по самбо «Гордость земли Владимирской»

Фото: департамент спорта Владимирской области

Как сообщает департамент спорта Владимирской области, 7 октября на базе спортивной школы олимпийского резерва по самбо имени Евгения Чичваркина стартовал турнир «Гордость земли Владимирской». В нем принимают участие ребята 2005-2007 годов рождения из разных регионов страны.

Главная цель турнира- развитие школы самбо, а также создание системы воспитания, направленной на развитие морально-волевых и физических качеств человека, в том числе патриотизма.

Турнир организован в честь памяти знаменитых владимирских самбистов, посвятивших свою жизнь этой замечательной борьбе. Владимирская область славится именами самбистов Евгения Чивваркина и Алексея Куприкова, которых по праву называют создателями Владимирской школы самбо, абсолютного чемпиона СССР, многократного чемпиона мира и чемпиона Европы Геннадия Маленкина, а также многих других борцов.

Сейчас во Владимирской области школы самбо посещают более 4000 тысяч ребят. Несколько недель назад наши спортсмены Анастасия Хомячкова и Антон Коновалов завоевали золотые медали на крупнейшем спортивном состязании России — Спартакиаде сильнейших.